Giray Bulak: "Giresunspor’dan alınacak 3 puan bizi mutlu edecek"
TFF Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, hafta sonu yapılacak Giresunspor maçından alınacak 3 puanın takımı mutlu edeceğini söyledi.
"KADRO DERİNLİĞİMİZ GENİŞLİYOR"
Sakat ve formsuz oyuncularının son durumunu değerlendiren Bulak, "Denizlispor maçında iyi mücadele ettik. Abdulkadir'in 5-6 maçtan sonra sakatlıktan dönüp golle başlaması, yine gol krallığında ki oyuncularımızdan Otoo'nun gol atması, bizi mutlu etti. Sakatlığı süren Cüneyt'de aramıza döndü. Okan'ın sakatlığı bitti, Burak da form tutmaya başladı. Bu anlamda kadro derinliğini yakaladık. Bu hafta oynayacağımız maça yansıyabilir. Bu hafta oynayacağımız takım çok aşağılarda kaldı. Bizim maçı rakip Giresunspor bir avantaj maçı olarak da görüyor. Kazandığımız takdirde ümitli olacağız. Deplasmandan alınacak 3 Puan bizi daha da mutlu edecektir. Bizim puan barajını yakalayabilmemiz için kalan 4 maçı da kazanmamız gerekiyor" dedi.
UMUT KIRTIL: "FUTBOLCULARA NE ŞEKİLDE ÖDEME YAPABİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"
Balıkesirspor Baltok Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl da futbolculara ödeme zorluklarının devam ettiğini belirterek, "Ödeme yapabilmek için Başkanımız Remzi Boncuk kaynak arayışı için çabalıyor. Dünkü idman öncesi futbolcular ile antrenmana çıkmaları konusunda ısrarlı oldum ama maalesef başarılı olamadık. Giray hocamda idmana çıkmaları için ısrar etti ama çıkmak istemediler. Bugün tekrar futbolcular kendi aralarında tekrar görüşecekler. Balıkesirspor, futbolculara olan ödemeler yapılacak. Biz yönetim olarak kendilerine nasıl ödeme yapabileceğimizi ve ne şekilde ödeme yapabileceğimizi söyledik. Artık onlar bu teklifi değerlendirip ona göre karar verecekler" diye konuştu.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:41
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Giray Bulak: "Giresunspor’dan alınacak 3 puan bizi mutlu edecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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