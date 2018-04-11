Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa inanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Konukoğlu ve yöneticiler Murat Güneri, Settar Konukoğlu ile Yusuf Demsoy, takımla buluştu. Konukoğlu, buradaki konuşmasında, sezonun ikinci yarısında oynanan maçlara bakıldığı zaman lider pozisyonda olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını "kaza" diye nitelendiren Konukoğlu, "Takım olarak neler yapabileceğinizi ligin ikinci yarısında sadece bizlere değil, tüm Türkiye'ye göstermeyi başardınız. Sizler ikinci devrede oynanan 13 karşılaşmanın 10 tanesini kazanarak 30 puan topladınız ve ligin en formda takımısınız. Kalan dört maçımızın önemini söylemeye gerek yok ancak sonuç ne olursa olsun bizler her zaman sizin arkanızdayız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken, teknik heyet ve futbolcuların yaptıklarından daha iyisini ortaya koyabileceklerinden en ufak şüphelerinin olmadığını aktaran Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorum ki ilk ikiden çıktığımız takdirde, sizlerde en az Gaziantepliler kadar mutlu olacaksınız. Ama kalan dört maçta diğer sonuçlar istediğimiz gibi şekillenmezse bile bu takım play-off'ta kimle, nerede oynarsa oynasın kazanacak güce sahiptir. Yeter ki sizler bu azminizi, inancınızı bir an olsun yitirmeyin. Şampiyonluk için hala dört final maçımız var ve sizler çok çalışarak bu karşılaşmalarınızı da alnınızın akıyla kazanacaksınız. Strese, baskıya ve soru işaretlerinize kafanızda yer vermeyin. Sadece kazanmaya odaklanalım ve sezon sonunda Gaziantep şehrini hak ettiği yere yükseltmenin gururunu hep beraber yaşayalım."