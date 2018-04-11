Altınordu'da değişim – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Altınordu'da değişim

    Altınordu'da değişim

    1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçına odaklanan Altınordu'da teknik direktör , ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

    ekibinin evinde 2-1 kaybettiği Ümraniyespor maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Hasan'ın yokluğunda savunmada altyapıdan yetişen Recep'e görev vermesi beklenen Eroğlu'nun forvette cezalı Mirkan'ın yokluğunda sol kanatta Erdoğan'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Altınordu'da sol kanatta oluşacak boşluğu ise Enis dolduracak. İyileşen Kerim Avcı da ilk 11'de dönecek, Alican ise kulübeye çekilecek.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altınordu'da değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN