Manisaspor Adana deplasmanında
SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 12 altyapı oyuncusuyla karayoluyla gidebildiği deplasmanda Elazığspor'a 8-1 yenilerek bitime 5 maç kala matematiksel olarak küme düşen Grandmedical Manisaspor, yarın Adana Demirspor'la dış sahada rakip olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.00'te start alacak maçı Emre Malok yönetecek. Tarihinin en sıkıntılı mali dönemini yaşayıp futbolcular, teknik kadro ve çalışanlarını kaybederek gençlerle kalan Manisaspor'un Adana'ya havayoluyla seyahatini Şehzadeler Belediyesi karşılayacak. Bu sezon 4'üncü teknik direktör olarak görev yapan Aytekin Viduşlu'nun da istifa ettiği Manisaspor'u maça kimin çıkaracağı belirsiz. Kulüp, Elazığspor deplasmanının esame listesine 13 futbolcu yazılamadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 22 bin 500, maç öncesi ve sonrası röportaj ile basın toplantısına teknik direktör katılmadığı için ise 7 bin 500 TL ceza aldı.
HÜKMEN YENİLGİ AYIBI
Elazığspor deplasmanına A takımı 12 genç futbolcuyla, 18 saatlik karayolu yolculuğuyla gönderebilen Manisaspor, U21 takımı aynı gün yine Elazığ deplasmanında oynanması gereken maça çıkmadığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası aldı. Yeni yönetimininde de yaşanan para sıkıntısı yüzünden altyapıları maçlara çıkarmakta güçlük çeken Manisaspor, U21 Ligi'nde bir kez daha sahaya çıkmazsa ligden ihraç edilecek.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:21
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 9
Yorum
cenk Beşiktaş Burak Yılmazla Fortunis'i alsın, benim Beşiktaşlılığım da "Non-stop" edecektir !
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Kagawa'ya yakın markaj
Toplam 1
Yorum
zoppa emre akbaba gibi adam var ne işin var müzmin sakat kagawa ile ya
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‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 12
Yorum
GENÇ FBLİ 1959 ÖNCESİ 2 TÜRKİYE KUPASINI ŞAMPİYONLUK DİYE SAYDIRAN SİZ BJK LİLER DEĞİLMİSİNİZ.
Manisaspor Adana deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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