Manisaspor Adana deplasmanında – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Manisaspor deplasmanında

    Manisaspor <a href="/index/adana?id=32e6278e-abcf-4733-8d63-157c8b6a8584" class="" rel="tag">Adana</a> deplasmanında

    SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 12 altyapı oyuncusuyla karayoluyla gidebildiği deplasmanda 'a 8-1 yenilerek bitime 5 maç kala matematiksel olarak küme düşen Grandmedical Manisaspor, yarın 'la dış sahada rakip olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.00'te start alacak maçı Emre Malok yönetecek. Tarihinin en sıkıntılı mali dönemini yaşayıp futbolcular, teknik kadro ve çalışanlarını kaybederek gençlerle kalan Manisaspor'un 'ya havayoluyla seyahatini Şehzadeler Belediyesi karşılayacak. Bu sezon 4'üncü teknik direktör olarak görev yapan Aytekin Viduşlu'nun da istifa ettiği Manisaspor'u maça kimin çıkaracağı belirsiz. Kulüp, deplasmanının esame listesine 13 futbolcu yazılamadığı için 'ndan () 22 bin 500, maç öncesi ve sonrası röportaj ile basın toplantısına teknik direktör katılmadığı için ise 7 bin 500 TL ceza aldı.

    HÜKMEN YENİLGİ AYIBI
    Elazığspor deplasmanına A takımı 12 genç futbolcuyla, 18 saatlik karayolu yolculuğuyla gönderebilen Manisaspor, U21 takımı aynı gün yine Elazığ deplasmanında oynanması gereken maça çıkmadığı için 'ndan 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası aldı. Yeni yönetimininde de yaşanan para sıkıntısı yüzünden altyapıları maçlara çıkarmakta güçlük çeken Manisaspor, U21 Ligi'nde bir kez daha sahaya çıkmazsa ligden ihraç edilecek.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manisaspor deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN