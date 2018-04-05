Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Eskişehirspor, Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.
Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:14
-
Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
-
Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
-
Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.