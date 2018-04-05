Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ilk antrenmanına çıktı

    Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

    yeni , takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

    yeni , takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

    Eskişehirspor, 1.Lig'in 30.haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 90 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışması ile devam etti. Antrenman, tam saha taktik maç ile son buldu.

    Öte yandan, Eskişehirspor yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın ekibinde Yardımcı Antrenör Mehmet Demirtaş, Yardımcı Antrenör İlyas Kahraman, Yardımcı Antrenör İzzet Karakulak, Yardımcı Antrenör Cenk Özcan, Yardımcı Antrenör Muhammed Türkmen, Kaleci Antrenörü Cemal Tosun ve Performans Uzmanı Barış Gürol yer aldı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:14
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