Balıkesirspor'da gözler Denizlispor maçına çevrildi – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Balıkesirspor'da gözler Denizlispor maçına çevrildi

    Balıkesirspor'da gözler Denizlispor maçına çevrildi

    Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, 1. Lig'in 30. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü Denizlispor ile sahalarında oynayacakları maçı kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

    Bulak, kulüp profesyonel şube sorumlusu ile Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

    Play-off şanslarının sürdüğünü dile getiren Bulak, "Puan puandır. Haftaya Denizlispor ile oynayacağız. Bir puan alırsak herkes üzülür. 'Niye yenemedi?' diye taraftar tepki bile gösterir. Ankaragücü, ile İstanbulspor ile berabere kalsaydık her şey farklı olabilirdi.'' diye konuştu.

    Bulak, futbolda kazanılan her puanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "İçeride kaybettiğimiz puanları arıyoruz. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp play-off'a kalabilir miyiz onu düşünüyoruz. Bu bir parça bize bağlı ama rakiplere de bağlı. Bunu kovalayacağız. Denizlispor ile zor bir maç oynayacağız. Denizlispor ligin ikinci yarısının formda ekiplerinden biri. İçeride dışarıda kazanabilen bir takım. Denizlispor karşısında kazanarak yolumuza devam edeceğiz."

    da geçen hafta antrenmana çıkmayan oyuncuların paralarının ödendiğini aktardı.

    Ekonomik sorunun geçen yıldan bu yana hala devam ettiğini hatırlatan Kırtıl, "Futbolculara saygı duyuyoruz. Benzer bir olayın bir daha yaşanmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:20
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