Balıkesirspor'da gözler Denizlispor maçına çevrildi

Bulak, kulüp profesyonel futbol şube sorumlusu Umut Kırtıl ile Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Eskişehirspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Play-off şanslarının sürdüğünü dile getiren Bulak, "Puan puandır. Haftaya Denizlispor ile oynayacağız. Bir puan alırsak herkes üzülür. 'Niye yenemedi?' diye taraftar tepki bile gösterir. Ankaragücü, Boluspor ile İstanbulspor ile berabere kalsaydık her şey farklı olabilirdi.'' diye konuştu.

Bulak, futbolda kazanılan her puanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçeride kaybettiğimiz puanları arıyoruz. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp play-off'a kalabilir miyiz onu düşünüyoruz. Bu bir parça bize bağlı ama rakiplere de bağlı. Bunu kovalayacağız. Denizlispor ile zor bir maç oynayacağız. Denizlispor ligin ikinci yarısının formda ekiplerinden biri. İçeride dışarıda kazanabilen bir takım. Denizlispor karşısında kazanarak yolumuza devam edeceğiz."

Umut Kırtıl da geçen hafta antrenmana çıkmayan oyuncuların paralarının ödendiğini aktardı.

Ekonomik sorunun geçen yıldan bu yana hala devam ettiğini hatırlatan Kırtıl, "Futbolculara saygı duyuyoruz. Benzer bir olayın bir daha yaşanmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.