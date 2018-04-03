Denizlispor'un mutlu haftası
SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Ankaragücü'nü 3-1 yenerek aylar sonra düşme potasından uzaklaşan Denizlispor, 29'uncu haftayı en karlı kapatan ekiplerden biri oldu.
Ateş hattından çıkıp son 5 haftaya umutlu giren yeşil-siyahlıların, alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Eskişehirspor'un maçlarını kaybetmesi sevinci iki katına çıkardı. İki ekibi sıralamada altına alan Denizlispor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Asbaşkan Ali Fırat, kalan 5 haftada 15 puana talip olduklarını belirterek, "Her karşılaşmaya final havasında çıkacağız. Tüm maçları kazanacak gücümüz var. Bu haftayı çok iyi bitirdik. Biz iyi bir takımız. Kazandıkça sorun yok, rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor. Önce Balıkesirspor maçını kazasız geçmeliyiz. Tek korktuğum Samsunspor'la deplasmanda oynayacağımız müsabaka. Orada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" yorumunu yaptı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:20
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Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!
Toplam 2
Yorum
DA OLMALI. SABIR SABIR (HER ŞEYİN İLACI) İNŞALLAAAAAH SEVGİLİ GOMİS İNŞALLAH. BELKİDE SENİ ALLAH KONUŞTURUYORDUR. TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK OLSUN. BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞMA FEDAKALIĞINIZ
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U-11’lerde şampiyon
Toplam 1
Yorum
kaya zaten alt liglerde hep şampiyonluk falan geliyor yukarıya çıktıkça hep hayal kırıklığı
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
TIN OLSUN SELÇUK KAPTAN SENİ SEVİYORUZ KAPTAN. BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA EFSANE OLARAK GS YIN EFSANELERİ ARASINA KATILACAKSIN.BAŞARILAR TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK VE AL
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