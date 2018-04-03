Denizlispor'un mutlu haftası – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    'un mutlu haftası

    Denizlispor'un mutlu haftası

    SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Ankaragücü'nü 3-1 yenerek aylar sonra düşme potasından uzaklaşan , 29'uncu haftayı en karlı kapatan ekiplerden biri oldu.

    Ateş hattından çıkıp son 5 haftaya umutlu giren yeşil-siyahlıların, alt sıralardaki rakipleri ve Eskişehirspor'un maçlarını kaybetmesi sevinci iki katına çıkardı. İki ekibi sıralamada altına alan , bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Baltok karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    Asbaşkan Ali Fırat, kalan 5 haftada 15 puana talip olduklarını belirterek, "Her karşılaşmaya final havasında çıkacağız. Tüm maçları kazanacak gücümüz var. Bu haftayı çok iyi bitirdik. Biz iyi bir takımız. Kazandıkça sorun yok, rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor. Önce Balıkesirspor maçını kazasız geçmeliyiz. Tek korktuğum Samsunspor'la deplasmanda oynayacağımız müsabaka. Orada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" yorumunu yaptı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:20
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