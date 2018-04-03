Adanaspor ara vermedi
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 2-1 kazandığı Samsunspor maçının ardından ara vermeden Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Turuncu beyazlı ekip ligin 30. haftasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile ara vermeden başladı.
Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde yaklaşık 70 dakika süren antrenman, rejenerasyon çalışması ile başladı. Yarım saha oyun ile çalışmalar son buldu.
Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde yaklaşık 70 dakika süren antrenman, rejenerasyon çalışması ile başladı. Yarım saha oyun ile çalışmalar son buldu.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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