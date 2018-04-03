Adanaspor ara vermedi – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ara vermedi

    Adanaspor ara vermedi

    1. Lig'de mücadele eden , 2-1 kazandığı Samsunspor maçının ardından ara vermeden Gaziantepspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    Turuncu beyazlı ekip ligin 30. haftasında karşılaşacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile ara vermeden başladı.

    Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde yaklaşık 70 dakika süren antrenman, rejenerasyon çalışması ile başladı. Yarım saha oyun ile çalışmalar son buldu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:45
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