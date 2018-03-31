Ümraniyespor son dakikada güldü – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    son dakikada güldü

    Ümraniyespor son dakikada güldü

    1. Lig'in 29. haftasında , BB Erzurumspor'u 2-1 yendi.

    Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında , sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

    Maçtan dakikalar
    40. dakikada sağ kanattan Bahadır'ın ceza sahasına ortasında kale önünde Rangelov'un yaptığı yarım volede meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.
    53. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Mücahit'in içeri çevirdiği topa kale sahası önünde Serdar Özbayraktar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan'dan döndü.
    61. dakikada sağ kanattan Tolga'nın ortasında ceza sahası içinde Savage'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1
    73. dakikada ceza yayı üzerinde Rangelov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cleyton'un şutunu kaleci Hakan çeldi. Dönen topa Serdar Özbayraktar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.
    81. dakikada ceza yayı üzerinde İbrahim Akdağ'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hakan'dan sekti. Seken topu sağ taraftan Merthan kafayla Drole'a aktardı. Kale önünde Drole'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
    90. dakikada sağ taraftan Rangelov'un pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:20
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