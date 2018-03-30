Zeren: Zinciri kıracağız – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    : Zinciri kıracağız

    Zeren: Zinciri kıracağız

    , oynadığı 13 deplasmandır kazanamıyor.

    , oynadığı 13 deplasmandır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlı takım sezon boyunca çıktığı 14 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alabilirken, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sportif direktör Coşkun , deplasmanlarda galip gelememenin oyuncular üzerinde bir baskı oluşturmadığını ifade ederken, deplasmanında şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:59
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