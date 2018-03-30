Grandmedical Manisaspor'da Simpson tehlikesi – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'da Simpson tehlikesi

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    YAŞADIĞI maddi krizler yüzünden tarihinin en zor günlerini geçiren 1. Lig ekibi , eski futbolcusu Joshua Simpson'dan gelen haberle sarsıldı. , siyah-beyazlılara 750 bin euro borçlu olduğu Kanadalı oyuncuya 90 gün içinde parasını ödemesi için süre verdi. 27 Mart'ta kulübe yazı gönderen , bu süre zarfında Simpson'a 750 bin euro, yüzde 5 faiz ve 30 bin İsviçre Frangı'nın yatırılmasını istedi.
    Oyuncunun avukatı Alexis Rutman'ın da Manisaspor'un 6 puanın silinmesi için başvuruda bulunduğu bildirildi. Portekiz Futbol Federasyonu ve Perovic'in kulübü RAD'a 25 bin euro, Novillo'nun külübü Melbourne'e 70 bin euro ödemediği ve ulusal lisans alamadığı takdirde toplam eksi 12 puan ile sezona başlama ihtimali olan Manisaspor'un, Simpson'la da anlaşma yoluna gitmemesi halinde eksi 6 puan daha ceza alacağı ve yeni sezona eksi 18 puanla başlayabileceği vurgulandı.

    FURKAN ŞOKU
    1. Lig'de kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan 'da pazar günü deplasmanda oynananacak Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi genç 'ın ciddi şekilde sakatlanması moralleri bozdu. Forvet hattında görev yapan 'ın antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan Furkan en az 3 hafta formasından uzak kalacak.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:48
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