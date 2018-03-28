Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, pas ve şut çalışmasının ardından idmanı tamamladı.

Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maça çıkacaklarını ve rakiplerini yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ligin bitmesine az zaman kaldığını hatırlatan Tekke, "Takımımız her şeye rağmen kazanmak için sahaya çıkacak. Rakibimiz üst sıralarda bulunma avantajını kullanacaktır. Bizde ne olursa olsun bu maçtan 3 puanı alarak rahatlamak istiyoruz. Denizlispor gibi bir markayı alt sıralardan kurtarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarları pazar günkü maça davet eden Tekke, desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.