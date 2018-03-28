Denizlispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları
Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, pas ve şut çalışmasının ardından idmanı tamamladı.
Teknik direktör Tekke, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maça çıkacaklarını ve rakiplerini yenmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Ligin bitmesine az zaman kaldığını hatırlatan Tekke, "Takımımız her şeye rağmen kazanmak için sahaya çıkacak. Rakibimiz üst sıralarda bulunma avantajını kullanacaktır. Bizde ne olursa olsun bu maçtan 3 puanı alarak rahatlamak istiyoruz. Denizlispor gibi bir markayı alt sıralardan kurtarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Taraftarları pazar günkü maça davet eden Tekke, desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:55
-
Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 15
Yorum
mehmet niye aldınız çocuğu. iki maç oynatınca kiraya gönder. Roma' ya bak Cengiz' i bir devre oynattı sabretti kiraya verdi mi ?
-
Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Toplam 7
Yorum
Bonservizsiz ve ya kiralık gelecek sezon için üst düzey oyuncular transfer etmemiz şart.
-
"Hak ederek şampiyon olmak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
insan hayret ediyor faruk süren ve ünal aysaldan sonra üçüncü kez vizyon sahibi başkan yönetiyor kulübü. inşallah mayıs seçimlerini de kazanır
Denizlispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.