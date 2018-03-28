Adanaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da maçı hazırlıkları

    Adanaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları

    , 1. Lig'in 29. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, devamlılık çalışmasıyla sürdü. Daha sonra dar alan çalışması yapan futbolcular, 1 saat 20 dakika süren idmanı turnuva maçlarıyla tamamladı.

    ekibi, maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Öte yandan, kentteki özel bir kolejin öğrencileri, "Gelecekte Bir Gün Meslekte İlk Gün" projesi kapsamında futbolculuk mesleğini tanımak için tesisleri ziyaret etti. Öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirip idmanı izledi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN