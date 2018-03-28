Adanaspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları

Turuncu-beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, devamlılık çalışmasıyla sürdü. Daha sonra dar alan çalışması yapan futbolcular, 1 saat 20 dakika süren idmanı turnuva maçlarıyla tamamladı.

Akdeniz ekibi, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Öte yandan, kentteki özel bir kolejin öğrencileri, "Gelecekte Bir Gün Meslekte İlk Gün" projesi kapsamında futbolculuk mesleğini tanımak için tesisleri ziyaret etti. Öğrenciler, futbolcularla fotoğraf çektirip idmanı izledi.