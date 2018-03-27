Kırmızı-beyazlı futbolcular Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen, yaptığı açıklamada, takımın hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ligin sonuna yaklaştıkça heyecanın arttığına dikkati çeken Oğuz, "Biz de ligde kalma mücadelesi içindeyiz. Bu hafta ligde tutunabilmek için mücadele eden iki takım, Adana'da karşılaşacak. Hem Adanaspor açısından hem de bizim açımızdan son derece kritik bir karşılaşma olacak. Alt taraftan kurtulmak istiyoruz. Bunun için Adanaspor maçını kazanıp rahat bir nefes almayı hedefliyoruz. Kümede tutunabilmek için avantajı elimizde tutmamız gerekiyor. İnşallah iyi mücadele ederek sahadan 3 puan ile ayrılırız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli defans oyuncu Erkam Reşmen ise Adanaspor ile Samsunspor'un bu sezonki en kritik maçına çıkacağını dile getirdi.

İki takımın da maçı kazanmak istediğine işaret eden Erkam, "Daha çok mücadele ederek maçın kazanan tarafı olmak istiyoruz. Bir an önce alt sıralardan kurtularak artık stres yaşamamalıyız. Bu şehir ve bu takım, buralarda olmayı hak etmiyor. Umarım bu süreci sağlıklı şekilde atlatırız." şeklinde konuştu.

ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Öte yandan Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı.

Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma koşusu, pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Antrenmana sakatlıkları geçen Ufuk Budak, Jonathan Ayite ve Muhammet Beşir'in de katılması teknik ekibi sevindirdi.