Lider temkinli

SPOR Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Çaykur Rizespor'un başkanı Kemal Yardımcı, önemli açıklamalar yaptı. Sezon sonunda ipi göğüsleyeceklerine inandığını belirten Yardımcı, "Bu iş, sabır ve sükunet işi. Ligin geride kalan bölümünde bazen iş kazaları yaptık. Önemli puanlar kaybetmemize rağmen lideriz. Lider olmanın avantajını kullanırsak iyi ama bunun stresini yaşarsak, iyi yönetemezsek sonu kötü olur. İşimize odaklandık ve ligde kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.

FAVORİ OLMAMIZ İŞİ ZORLAŞTIRDI

SEZON başından beri takımının konuşulduğunu kaydeden Kemal Yardımcı, "Bizim için kötü diyebileceğimiz bir algı oluştu. Sezon başından itibaren favori gösterilmemiz işimizi zorlaştırdı. Tüm takımlarla birlikte kamuoyu, bizi ipi en önde göğüsleyecek ekip olarak ön plana çıkartıyor. Bu durum herkesin üstümüze gelip bizi zorlamasına sebebiyet verdi. Buna elbette alıştık ve sezon sonuna kadar da böyle devam edecek" diyerek takıma güvenini ortaya koydu.



SON İKİ HAFTA BELLİ OLUR

KALAN 6 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Kemal Yardımcı, "Bu maçlarda yenilmememiz lazım. Yarış içerisinde olan takımlar için çok önemli maçlar var. Şampiyonluk düğümü son iki haftada çözülür" diyerek bir öngörüde bulundu.