Samsun’a uyarı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Samsun’a

    Samsun’a uyarı

    Son iki haftada 1 puan toplayan ve düşme korkusu yaşayan 'a ...

    Son iki haftada 1 puan toplayan ve düşme korkusu yaşayan 'a ... Teknik direktör Besim Durmuş, telafisi olmayan haftalara girdiklerini vurgulayıp, "Herkes üstüne düşeni en iyi şekilde yapmalı. İlk işimiz de deplasmanından galibiyetle ayrılmak olacak" diye konuştu.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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