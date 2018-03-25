Eskişehir tam kadro – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    tam kadro

    Eskişehir tam kadro

    Ligin 29. haftasında 'u ağırlayacak olan , tesislerinde çalışmalarına devam ediyor.

    Ligin 29. haftasında 'u ağırlayacak olan , tesislerinde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör yönetiminde 1 saat 15 dakikalık bir idman yapan kırmızısiyahlılar, tam kadro çalıştı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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