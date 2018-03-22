Giresunspor, lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, sezon sonuna kadar play-off hedefini kovalayacaklarını belirterek, "Milli maç arası bu süreç öncesi adeta ilaç gibi geldi." dedi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar nedeniyle lige bir hafta ara verildiğini anımsattı.
Bu aranın, ligde kalan son 6 maça daha iyi hazırlanmaları açısından önemli olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, "Play-off potasının uzağında kaldık ancak her şey bitmiş değil, matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Sezon sonuna kadar az da olsa play-off iddiamızın peşinde koşacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Milli maç arası bu süreç öncesi adeta ilaç gibi geldi. Arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kazancıoğlu, sezonun 29. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahalarında Altınordu'yu konuk edeceklerini dile getirerek, hedeflerinin rakiplerini yenerek ligde çıkışa geçmek olduğunu kaydetti.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:51
-
Geri dönüş planı
Toplam 6
Yorum
dr oz sen dua ette arkadan gelen trabzon ve kayserininde altında kalma.Umarım alacağın ilk yenilgide gösteremediğin adamlığı istifa ile yaparsın
-
Walcott: Tosun kıskanılacak bir oyuncu
Toplam 1
Yorum
xxxxxxxxxxxxxx takımda bir tane ruh vardı onuda sattılar ?
-
Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 1
Yorum
has gsli yalnız gençlerin fiziği daha iyi
Giresunspor, lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.