Giresunspor, lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar nedeniyle lige bir hafta ara verildiğini anımsattı.

Bu aranın, ligde kalan son 6 maça daha iyi hazırlanmaları açısından önemli olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, "Play-off potasının uzağında kaldık ancak her şey bitmiş değil, matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Sezon sonuna kadar az da olsa play-off iddiamızın peşinde koşacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Milli maç arası bu süreç öncesi adeta ilaç gibi geldi. Arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazancıoğlu, sezonun 29. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahalarında Altınordu'yu konuk edeceklerini dile getirerek, hedeflerinin rakiplerini yenerek ligde çıkışa geçmek olduğunu kaydetti.