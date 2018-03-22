Deplasman kralı Altınordu – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    kralı

    <a href="/index/deplasman?id=0a2a352e-d981-43a7-a81c-5f798b8e1868" class="" rel="tag">Deplasman</a> kralı <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>

    1. Lig’de zirve mücadelesi veren , geride kalan 28 haftada dış sahada en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.

    1. Lig'in ikinci devresinde yakaladığı yükselişle bir anda ilk 2 yarışının en iddialı takımları arasında kendine yer bulan 'nun, bu sezon karnesi göz dolduruyor. Ligde 28 hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi dış sahada topladığı 27 puanla bu alanda ligin en başarılı takımı olmayı başardı.

    BERABERLİĞİ YOK
    Bu sezon İzmir dışında 14 lig maçı oynayan kırmızı-lacivertliler, bu maçların 9'undan galibiyetle ayrılarak 27 puanı hanesine yazdırdı. 5 karşılaşmadan ise puan çıkaramayan İzmir ekibi bu süreçte hiç berabere kalmadı. Deplasmanda maç başına 1.9 puan ortalaması yakalayan , rakip filelere 25 gol bıraktı.

    ÜÇ TAKIM TAKİPTE
    Dış sahada 27 puan toplayarak bu alanda ligin en başarılı takımı olan Altınordu'yu; deplasmanda 23 puan toplayan , MKE Ankaragücü ve Boluspor takip etti. Küme düşmesi haftalar önce belli olan ve maddi anlamda çok zor günler geçiren Gaziantepspor ise dış sahada yalnızca 3 puan toplayarak bu alanda ligin en başarısız ekibi oldu.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:07
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