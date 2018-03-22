Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu, geride kalan 28 haftada dış sahada en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.
BERABERLİĞİ YOK
Bu sezon İzmir dışında 14 lig maçı oynayan kırmızı-lacivertliler, bu maçların 9'undan galibiyetle ayrılarak 27 puanı hanesine yazdırdı. 5 karşılaşmadan ise puan çıkaramayan İzmir ekibi bu süreçte hiç berabere kalmadı. Deplasmanda maç başına 1.9 puan ortalaması yakalayan Altınordu, rakip filelere 25 gol bıraktı.
ÜÇ TAKIM TAKİPTE
Dış sahada 27 puan toplayarak bu alanda ligin en başarılı takımı olan Altınordu'yu; deplasmanda 23 puan toplayan Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Boluspor takip etti. Küme düşmesi haftalar önce belli olan ve maddi anlamda çok zor günler geçiren Gaziantepspor ise dış sahada yalnızca 3 puan toplayarak bu alanda ligin en başarısız ekibi oldu.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 4
Yorum
kaansnn Senin orta sahandaki adamlar olmadan (Ndiaye Fernando Belhanda (iki maç yedekti) ) Terim başardı. Derbide sen olsan 5 yerdik !!!
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Fernando Muslera için Çin endişesi
Toplam 1
Yorum
MUSLERA YA ALTARNATİF ARANMALIDIR GS YA EN AZ MUSLERA AYARINDA BİR TÜRK KALECİ ALINMALIDIR. BU KALECİ MUSLERA İLE REKABET EDEBİLİR OLMALIDIR. İŞTE BU DURUMLAR İÇİN.
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
Deplasman kralı Altınordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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