Denizlispor çalışmalara başladı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    çalışmalara başladı

    Denizlispor çalışmalara başladı

    SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren 'da antrenmanlar, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden başladı.

    Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1 Nisan'da hattındaki Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ziya, Eze ve Kerem Can'ın o tarihe kadar hazır duruma gelmeleri bekleniyor. Sezonun bitimine 6 hafta kala kurtuluş hattının 1 puan gerisinde olan 'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, zorlu Ankaragücü maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:25
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