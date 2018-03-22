Denizlispor çalışmalara başladı
SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'da antrenmanlar, verilen 3 günlük iznin ardından yeniden başladı.
Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1 Nisan'da Süper Lig hattındaki Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ziya, Eze ve Kerem Can'ın o tarihe kadar hazır duruma gelmeleri bekleniyor. Sezonun bitimine 6 hafta kala kurtuluş hattının 1 puan gerisinde olan Denizlispor'da Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, zorlu Ankaragücü maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getirdi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:25
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Fenerbahçe'de santrforların katkısı az
Toplam 1
Yorum
arif menejerler nerde sakat var FB ye kakalıyorlar.Buda bizim yöneticilerimizin zekasının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.
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Tarihi konuşma! Karar verildi
Toplam 3
Yorum
aslan volkanla devam ederse ne şampiyonluk nede kupa kazanır fb.fos fiyasko.
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Tarihi konuşma! Karar verildi
Toplam 3
Yorum
seyit aykutla volkandan başa tac değil ancak bela olur
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