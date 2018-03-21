Eroğlu kuralları – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Eroğlu kuralları

    Eroğlu kuralları

    Milli araya 48 puanla 4'üncü sırada giren Altınordu'da , taviz vermiyor.

    Milli araya 48 puanla 4'üncü sırada giren Altınordu'da , taviz vermiyor. İlk yarıdaki aradan sonra 7 hafta galibiyet alamayan ekibinde oyunculara 2 gün izin verildi. Aynı durumdan endişelenen Eroğlu, "Kimsenin gevşemesini istemiyorum. Sezonun bitimine 6 hafta kaldı. İşimizi sıkı tutmalıyız" dedi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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