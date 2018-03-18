İstanbulspor, Balıkesirspor'u tek golle geçti
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.
Müsabakanın 75. dakikasında ev sahibi ekibin kaptanı Nizamettin Çalışkan, kendi taraftarının tepkisi üzerine sahayı terk etmek istedi. Kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları ikna etti.
Karşılaşmaya devam eden Nizamettin Çalışkan, maçın 90. dakikasında yerini Rahmi Anıl Başaran'a bıraktı. Müsabakanın kalan bölümünde kaptanlık bandını 17 yaşındaki Rahmi Anıl taşıdı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Muhammed Ali Doğan (Dk. 70 Burak Çalık), Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 75 Mehmet Boztepe), Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay (Dk 90+1 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk (Dk. 90 Wellington), Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz (Dk. 85 Bougouhi)
Goller: Dk. 56 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Yalçın Kılınç, Dk 88 Eslem Öztürk (İstanbulspor) Dk. 81 Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok)
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:49
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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