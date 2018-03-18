İstanbulspor, Balıkesirspor'u tek golle geçti – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    İstanbulspor, 'u tek golle geçti

    İstanbulspor, Balıkesirspor'u tek golle geçti

    1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Baltok'u 1-0 yendi.

    Müsabakanın 75. dakikasında ev sahibi ekibin kaptanı , kendi taraftarının tepkisi üzerine sahayı terk etmek istedi. Kaptanlık bandını çıkaran Nizamettin'i teknik direktör Giray Bulak ile takım arkadaşları ikna etti.

    Karşılaşmaya devam eden Nizamettin Çalışkan, maçın 90. dakikasında yerini Rahmi Anıl Başaran'a bıraktı. Müsabakanın kalan bölümünde kaptanlık bandını 17 yaşındaki Rahmi Anıl taşıdı.

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı

    Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Doğan (Dk. 70 Burak Çalık), Furkan Çil, Sedat Şahintürk (Dk. 75 Mehmet Boztepe), , , Otoo, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

    İstanbulspor: Okan Kocuk, , Onur Kolay (Dk 90+1 Muhsin Yıldırım), Onur Ergün, Cajic, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, (Dk. 90 Wellington), Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu, İbrahim Yılmaz (Dk. 85 Bougouhi)

    Goller: Dk. 56 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 29 Yalçın Kılınç, Dk 88 Eslem Öztürk (İstanbulspor) Dk. 81 Uğur Aygören ( Baltok)

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:49
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