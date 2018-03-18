Antep’e son darbe Elazığspor’dan – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Antep’e son darbe ’dan

    Antep’e son darbe <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a>’dan
    Küme düşmesi kesinleşen , 'a karşı da yenilgiden kurtulamadı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmanın ikinci 45'inde 3 gol vardı. 64'te kazanılan penaltının başına geçen Alparslan, 'u öne geçirdi: 0-1. 72'de serbest atışı kullanan Tatos, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 80'de Emre'nin ortasına hareketlenen Diarra, skoru belirleyen golü attı: 0-3. Bu sonuçla puanını 41'e çıkaran Elazığspor, play-off umutlarını korudu.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antep’e son darbe ’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN