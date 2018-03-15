Galip Güzel’den rehavet uyarısı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    ’den rehavet uyarısı

    Galip Güzel’den rehavet uyarısı
    LİDER Çaykur Rizespor'da orta sahanın başarılı isimlerinden , Adana maçı öncesinde rehavet uyarısı yaparak şöyle konuştu: Son haftalarda çıkış içinde olan Bolu'yu mağlup ettikten sonra şimdi düşüş içindeki Adana ile sahamızda oynayacağız. Her maç gibi bu karşılaşma da çok zor. Kazanıp avantajımızı sürdürmek istiyoruz. Bu ligde ne kadar avantaj yakalasan bile çok dikkatli olmak zorundasın. Tedbiri elden bırakmayıp asla rehavete kapılmayacaksın. İstikrarlı bir gidişatımız var. Bunu da sürdürüp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için de adımlarımızı çok sağlam atmak zorundayız.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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