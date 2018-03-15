Dozer Cemil'e vefa örneği – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'e vefa örneği

    <a href="/index/dozer-cemil?id=73b92df9-cf10-4713-8f80-e5f047a199b7" class="" rel="tag">Dozer Cemil</a>'e vefa örneği

    tarafından 'un eski kaptanlarından "" lakaplı 'nın mezarı yaptırılacak

    tarafından 2003 yılında hayatını kaybeden 'un eski kaptanlarından "" lakaplı 'nın mezarı yaptırılacak.

    Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'un efsanelerinden 'nın vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın eski kaptanının, Trabzon'un yetiştirdiği çok önemli ve değerli bir futbolcu olduğunu belirtti.

    Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde Usta'nın çok büyük emekleri olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

    "Trabzon halkının gönlünde taht kuran Cemil Usta'ya vefa borcumuzu yerine getireceğiz. İnşallah çok kısa bir süre içinde mezarını yeniden yaparak güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bizim bu vefamız onun Trabzon'da futbola sağlamış olduğu katkıların hiçbir şekilde yerini tutmaz ama naçizane bu görevi yerine getirmek istiyoruz."

    Genç, Trabzonspor'un efsanelerinin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Trabzon'un da ortak değerleridir. Ölüm yıl dönümünde merhum Cemil Usta'ya bir kez daha Allah'tan rahmet ve minnet dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'e vefa örneği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN