Dozer Cemil'e vefa örneği
Ortahisar Belediyesi tarafından Trabzonspor'un eski kaptanlarından "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta'nın mezarı yaptırılacak
Ortahisar Belediyesi tarafından 2003 yılında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski kaptanlarından "Dozer Cemil" lakaplı Cemil Usta'nın mezarı yaptırılacak.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un efsanelerinden Cemil Usta'nın vefatının 15. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın eski kaptanının, Trabzon'un yetiştirdiği çok önemli ve değerli bir futbolcu olduğunu belirtti.
Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde Usta'nın çok büyük emekleri olduğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:
"Trabzon halkının gönlünde taht kuran Cemil Usta'ya vefa borcumuzu yerine getireceğiz. İnşallah çok kısa bir süre içinde mezarını yeniden yaparak güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bizim bu vefamız onun Trabzon'da futbola sağlamış olduğu katkıların hiçbir şekilde yerini tutmaz ama naçizane bu görevi yerine getirmek istiyoruz."
Genç, Trabzonspor'un efsanelerinin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Trabzon'un da ortak değerleridir. Ölüm yıl dönümünde merhum Cemil Usta'ya bir kez daha Allah'tan rahmet ve minnet dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:21
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Dozer Cemil'e vefa örneği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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