Gaziantepspor'da Derelioğlu ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    'da Derelioğlu ile yollar ayrıldı

    Gaziantepspor'da Derelioğlu ile yollar ayrıldı

    1'inci Lig takımlarından , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
    "Kulubümüz ile teknik adam arasında yapılan görüşme sonucunda, karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır."

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:10
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