Gaziantepspor'da Derelioğlu ile yollar ayrıldı
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Kulubümüz ile teknik adam Oktay Derelioğlu arasında yapılan görüşme sonucunda, karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır."
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 21:10
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
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