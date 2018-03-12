En acı galibiyet – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    En acı galibiyet

    En acı galibiyet

    Maçın 18. dakikasında mutlak bir golü önlemeye çalışan 25 yaşındaki Sezer’in ayağı kırıldı. Futbolcular ve taraftarlar göz yaşlarını tutamadı.

    Ateş hattından uzaklaşmak isteyen , play-off'u kovalayan Giresun'u Mendy ve Tambe'nin golleriyle geçti. Ancak maçın önüne geçen olay 'in talihsiz bir şekilde ayağının kırılması oldu. 'tan yetişen, , , Metz, Alanya ve Y.Malatya formaları giyen 25 yaşındaki stoper, Almeida tam vuracakken meşin yuvarlağın önüne yatarak mutlak bir golü önlemeye çalıştığı sırada acı içinde yerde kaldı. Herkesin göz yaşlarını tutamadığı pozisyon sonrası kaval kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Genç futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, ameliyat için 'a gönderildi.

    Galibiyeti Sezer'e hediye ediyoruz
    Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, galibiyeti Sezer Özmen'e bağışladı. Uğur, "Giresunspor taraftarına, oyuncularına da teşekkür ediyorum. Bugün futbolun içinde olan özlenen tabloyu yaşadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti de Sezer'e hediye ediyorum" dedi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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