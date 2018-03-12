En acı galibiyet

Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor, play-off'u kovalayan Giresun'u Mendy ve Tambe'nin golleriyle geçti. Ancak maçın önüne geçen olay Sezer Özmen'in talihsiz bir şekilde ayağının kırılması oldu. Beşiktaş'tan yetişen, Rize, Samsun, Metz, Alanya ve Y.Malatya formaları giyen 25 yaşındaki stoper, Almeida tam vuracakken meşin yuvarlağın önüne yatarak mutlak bir golü önlemeye çalıştığı sırada acı içinde yerde kaldı. Herkesin göz yaşlarını tutamadığı pozisyon sonrası kaval kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Genç futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, ameliyat için İstanbul'a gönderildi.

Galibiyeti Sezer'e hediye ediyoruz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, galibiyeti Sezer Özmen'e bağışladı. Uğur, "Giresunspor taraftarına, oyuncularına da teşekkür ediyorum. Bugün futbolun içinde olan özlenen tabloyu yaşadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti de Sezer'e hediye ediyorum" dedi.