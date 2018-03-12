En acı galibiyet
Maçın 18. dakikasında mutlak bir golü önlemeye çalışan 25 yaşındaki Sezer’in ayağı kırıldı. Futbolcular ve taraftarlar göz yaşlarını tutamadı.
Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor, play-off'u kovalayan Giresun'u Mendy ve Tambe'nin golleriyle geçti. Ancak maçın önüne geçen olay Sezer Özmen'in talihsiz bir şekilde ayağının kırılması oldu. Beşiktaş'tan yetişen, Rize, Samsun, Metz, Alanya ve Y.Malatya formaları giyen 25 yaşındaki stoper, Almeida tam vuracakken meşin yuvarlağın önüne yatarak mutlak bir golü önlemeye çalıştığı sırada acı içinde yerde kaldı. Herkesin göz yaşlarını tutamadığı pozisyon sonrası kaval kemiğinin kırıldığı anlaşıldı. Genç futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, ameliyat için İstanbul'a gönderildi.
Galibiyeti Sezer'e hediye ediyoruz
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, galibiyeti Sezer Özmen'e bağışladı. Uğur, "Giresunspor taraftarına, oyuncularına da teşekkür ediyorum. Bugün futbolun içinde olan özlenen tabloyu yaşadığımızı düşünüyorum. Bu galibiyeti de Sezer'e hediye ediyorum" dedi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:34
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
En acı galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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