Ankaragücü sabırsız – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    sabırsız

    Ankaragücü sabırsız
    hesapları yapan , bugün deplasmanında da 3 puan hedefliyor. galibiyetiyle zirve yarışına tutunan sarı-lacivertliler, Ümraniye'nin Manisaspor'u yenmesiyle maç eksiğiyle 3. sıraya indi. Başkent ekibi, play-off'u hedefleyen rakibi önünde kazanıp Süper lig için bir adım daha atmak istiyor.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ankaragücü sabırsız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN