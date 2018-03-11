Karagümrük evinde güldü: 2-1 – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Karagümrük evinde güldü:

    2'nci Lig ekiplerinden , Fethiyespor'u mağlup etti. Vefa Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi Ottocool Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Emir Gökçe ile 89'uncu dakikada Özer Kutlu atarken, Fethiyespor'un golünü 73'üncü dakikada Üstün Bilgi kaydetti. Ottocool Karagümrük bu galibiyet ile 29 puanla 12'nci sıraya yerleşirken, Fethiyespor ise 22 puanla 15'inci sırada yer aldı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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