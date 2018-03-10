Giresun’da 4 eksik
İkide yaparak playoff için tekrar umutlanan Giresun'da kritik Adana Demirspor maçı öncesinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı can sıkıyor. Çotanak'ta Aykut, Jones ve Muhammet sakat, Korkishko ise cezalı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
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