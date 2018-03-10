Giresun’da 4 eksik – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    ’da 4 eksik

    Giresun’da 4 eksik
    İkide yaparak playoff için tekrar umutlanan 'da kritik maçı öncesinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı can sıkıyor. Çotanak'ta Aykut, Jones ve Muhammet sakat, Korkishko ise cezalı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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