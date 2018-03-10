Altınordu, daha önce puan yüzü göremediği Eskişehirspor deplasmanında, ilk kez kazanmak istiyor.
Spor Toto 1. Lig'de hafta içinde evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Altınordu, pazartesi günü daha önce puan yüzü göremediği Eskişehirspor deplasmanında ilk kez kazanmak istiyor. İzmir ekibi rakibiyle şimdiye kadar Eskişehir'de oynadığı 6 resmi müsabakada 6 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Altınordu, Eskişehir deplasmanında sadece 1 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde tam 23 gol gördü.
İkinci yarıda oynadığı 9 maçta 7 galibiyet alarak rakiplerine gözdağı veren Altınordu, üst üste 5. deplasman zaferini elde etmek istiyor. Son 4 dış saha maçında Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor'u dize getiren kırmızı-lacivertliler, İzmir'e bir kez daha 3 puanla dönme amacında. Altınordu'da 3 maçlık cezası sona eren stoper Uğur şans verilmesi halinde görev alabilecek. Altınordu'da tedavisi süren ön libero Oğulcan ve sezonu kapatan Kerim Alıcı ile kaleci Ali Emre forma giyemeyecek.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:59
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F.Bahçe rakibimiz değil
Toplam 5
Yorum
Dost Son üç yıldır hakemler Beşiktaş lehine düdük çalıyor. Bir hakem hocasıyla otur maçları bir daha seyret.
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 2
Yorum
dedemkorkut yazıklar olsun ts yıde sıra takımı yaptınız ya bravo size. tek çözüm yerlinin yerlisinde. fatih tekkeTD ve öz yapılanmaya dönüş tek çare...
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Babası Beşiktaşlı
Toplam 5
Yorum
sultanahmet babası kendisi ne tutar umrumuzda değil ama fb li olmadığı kesin aykutun.FB ye gelmiş en gereksiz kişidir
Altınordu, Eskişehir'de siftah arayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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