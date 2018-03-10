Altınordu, Eskişehir'de siftah arayacak – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    , 'de siftah arayacak

    Altınordu, Eskişehir'de siftah arayacak

    , daha önce puan yüzü göremediği Eskişehirspor deplasmanında, ilk kez kazanmak istiyor.

    1. Lig'de hafta içinde evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan , pazartesi günü daha önce puan yüzü göremediği Eskişehirspor deplasmanında ilk kez kazanmak istiyor. ekibi rakibiyle şimdiye kadar 'de oynadığı 6 resmi müsabakada 6 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Altınordu, Eskişehir deplasmanında sadece 1 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde tam 23 gol gördü.

    İkinci yarıda oynadığı 9 maçta 7 galibiyet alarak rakiplerine gözdağı veren Altınordu, üst üste 5. deplasman zaferini elde etmek istiyor. Son 4 dış saha maçında Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor'u dize getiren kırmızı-lacivertliler, İzmir'e bir kez daha 3 puanla dönme amacında. Altınordu'da 3 maçlık cezası sona eren stoper Uğur şans verilmesi halinde görev alabilecek. Altınordu'da tedavisi süren ön libero Oğulcan ve sezonu kapatan Kerim Alıcı ile kaleci Ali Emre forma giyemeyecek.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:59
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