Zeki çok iddialı

Bu sezon oynadığı futbolla başta Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken İstanbulspor'un sağ beki Zeki Çelik kariyeriyle ilgil konuştu. Zeki "Şu an Ümit Milli Takım'a gidiyorum ama A Milli Takım için de hedeflerim var. Kendimi geliştirirsem A Milli Takım'ın 10 sene sağ bek sıkıntısı olmaz" dedi. 21 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor için "Performansımızla şampiyonluğu hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEKLİFLER ETKİLEMEZ'

Zeki Çelik transferde adının çok geçmesinin oyununu etkilemediğini söyledi. Genç futbolcu "Şu an İstanbulspor'dayım. Olursa Süper Lig'de oynamak isterim, olmazsa da burada devam ederim. Gelişimimde Yalçın Koşukavak hocanın önemli bir yeri var" diye konuştu.

devlerin gözdesi Beşiktaş yaşı ilerleyen Gökhan Gönül'ü yedeklemek için gelecek sezondan itibaren Zeki Çelik'i kadrosunda düşünüyor.