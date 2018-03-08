Zeki çok iddialı
İstanbulspor’un sağ beki kendini biraz daha geliştirirse A Milli Takım’ın 10 sene bu pozisyonda sıkıntı çekmeyeceğini söyledi
Bu sezon oynadığı futbolla başta Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken İstanbulspor'un sağ beki Zeki Çelik kariyeriyle ilgil konuştu. Zeki "Şu an Ümit Milli Takım'a gidiyorum ama A Milli Takım için de hedeflerim var. Kendimi geliştirirsem A Milli Takım'ın 10 sene sağ bek sıkıntısı olmaz" dedi. 21 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor için "Performansımızla şampiyonluğu hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'TEKLİFLER ETKİLEMEZ'
Zeki Çelik transferde adının çok geçmesinin oyununu etkilemediğini söyledi. Genç futbolcu "Şu an İstanbulspor'dayım. Olursa Süper Lig'de oynamak isterim, olmazsa da burada devam ederim. Gelişimimde Yalçın Koşukavak hocanın önemli bir yeri var" diye konuştu.
devlerin gözdesi Beşiktaş yaşı ilerleyen Gökhan Gönül'ü yedeklemek için gelecek sezondan itibaren Zeki Çelik'i kadrosunda düşünüyor.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:14
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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