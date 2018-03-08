Zeki çok iddialı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Zeki çok iddialı

    Zeki çok iddialı

    İstanbulspor’un sağ beki kendini biraz daha geliştirirse A ’ın 10 sene bu pozisyonda sıkıntı çekmeyeceğini söyledi

    Bu sezon oynadığı futbolla başta olmak üzere birçok kulübünün dikkatini çeken İstanbulspor'un sağ beki kariyeriyle ilgil konuştu. Zeki "Şu an Ümit 'a gidiyorum ama A Milli Takım için de hedeflerim var. Kendimi geliştirirsem A Milli Takım'ın 10 sene sağ bek sıkıntısı olmaz" dedi. 21 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor için "Performansımızla şampiyonluğu hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    'TEKLİFLER ETKİLEMEZ'
    Zeki Çelik transferde adının çok geçmesinin oyununu etkilemediğini söyledi. Genç futbolcu "Şu an İstanbulspor'dayım. Olursa Süper Lig'de oynamak isterim, olmazsa da burada devam ederim. Gelişimimde hocanın önemli bir yeri var" diye konuştu.
    devlerin gözdesi Beşiktaş yaşı ilerleyen 'ü yedeklemek için gelecek sezondan itibaren Zeki Çelik'i kadrosunda düşünüyor.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:14
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