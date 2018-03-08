Dadaşlar 'Es'ti – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    'Es'ti

    Dadaşlar 'Es'ti

    evinde Burhan ve Taylan’ın golleriyle Eskişehir’i geçti. Es-Es’e Ofoedu’nun sayısı yetmedi

    'A kaybettikten sonra 4 haftadır bileği bükülmeyen Erzurumspor, evinde 'u da mağlup etti. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Burhan'ın golüyle 1-0 öne geçen , 80'de Taylan ile skoru 2-0'a getirdi. 86'da Eskişehirspor, Ofoedu ile umutlansa da mücadeleyi 2-1 kazanan BB 37 puanaa yükselerek, Play-Off şansını sürdürdü. 31 puanda kalan Eskişehirspor ise küme düşme hattından uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

    Sahasında 3'te 3 yaptı
    BB Erzurumspor sahasında üst üste 3. maçını kazandı. 'u 5-1, 'u 2-1 yenen Dadaşlar, Eskişehir'i de devirmeyi bildi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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