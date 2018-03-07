Turgutlu yeni sayfa açacak – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Turgutlu yeni sayfa açacak

    Turgutlu yeni sayfa açacak
    3. Lig 2. Grup'ta evinde uzatmada yediği golle 'a 2-1 yenilerek iç sahadaki son 8 maçta 7. yenilgisini alan Turgutluspor'da moraller bozuk. Erdal İşkar, "Bireysel hataları gidermeye çalışacağız. Artık yeni bir sayfa açacağız" dedi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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