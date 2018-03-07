Erzurum, Es Es'i devirdi
Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor evinde ağırladığı Eskişehirspor 2-1 yendi.
Maçtan Dakikalar
16. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in ortasına arka direkte Burhan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
18. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza alanına giren Burhan'ın orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.
25. dakikada Dorukhan'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Hakan son anda ayaklarıyla kornere çeldi.
27. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza alanına giren Tolga'nın ortasında top savunmaya çarptı, Gökhan'ın önüne düştü. Gökhan'ın vuruşunda da savunma oyuncuları araya girdi ancak top Burhan'ın önünde kaldı. Burhan'ın plase vuruşunda top filelere gitti. 1-0
50. dakikada sağ kanattan Bedirhan'ın ortasında altı pas içerisinde Bruno topu üstten dışarı gönderdi.
80. dakikada Taylan ve Erhan paslaşmasında topu önünde bulan Taylan, kaleci Kayacan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 2-0
85. dakikada orta sahadan kaptığı topla hareketlenen Scuk'un ceza alanına girmeden yerden sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
86. dakikada Ofoedu'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Hakan'ın bakışları arasında filelerle buluştu 2-1
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:27
-
Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
-
Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
-
Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
Erzurum, Es Es'i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.