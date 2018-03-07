Boluspor, Balıkesir'de güldü
Boluspor, deplasmanda Balıkesir Baltok'u 2-0'la geçti.
Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında, Balıkesirspor Baltok sahasında, kendisi gibi play-off mücadelesi veren Boluspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı Balıkesirspor Baltoklu Oğuz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 Boluspor lehine tamamlandı. Maçın ikinci yarısına Boluspor hızlı başladı. 50'nci dakikada Balıkesirspor Baltok ceza sahası içinde topla buluşan Guido Koçer'in şutu gol oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Boluspor, Balıkesir deplasmanından 3 puan ile ayrıldı.
Maçtan dakikalar
11'inci dakikada Balıkesirspor Baltok'lu Oğuz'un geri pasında kaleci Vukovic'in ıskaladığı top filelerle buluştu: 0-1.
19'uncu dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında, Otoo sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Sedat Şahintürk vuruşunda top defanstan geri döndü.
43'üncü dakikada sağ taraftan Balıkesirspor Baltoklu Sedat ceza sahasına ortaladı, Otoo'nun kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
50'nci dakikada Balıkesirspor Baltok cezasahası içinde topla buluşan Guido Koçer'in vuruşu ağları sarstı: 0-2.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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Yorum
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Yorum
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Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
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