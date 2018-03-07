Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında, Balıkesirspor Baltok sahasında, kendisi gibi play-off mücadelesi veren Boluspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı Balıkesirspor Baltoklu Oğuz'un kendi kalesine attığı golle 1-0 Boluspor lehine tamamlandı. Maçın ikinci yarısına Boluspor hızlı başladı. 50'nci dakikada Balıkesirspor Baltok ceza sahası içinde topla buluşan Guido Koçer'in şutu gol oldu. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Boluspor, Balıkesir deplasmanından 3 puan ile ayrıldı.

Maçtan dakikalar

11'inci dakikada Balıkesirspor Baltok'lu Oğuz'un geri pasında kaleci Vukovic'in ıskaladığı top filelerle buluştu: 0-1.

19'uncu dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında, Otoo sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Sedat Şahintürk vuruşunda top defanstan geri döndü.

43'üncü dakikada sağ taraftan Balıkesirspor Baltoklu Sedat ceza sahasına ortaladı, Otoo'nun kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

50'nci dakikada Balıkesirspor Baltok cezasahası içinde topla buluşan Guido Koçer'in vuruşu ağları sarstı: 0-2.