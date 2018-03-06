Manisaspor'da Taner Taşkın istifa etti
Spor Toto 1'inci Lig'de bugün Akın Çorap Giresunspor'la evinde karşılaşacak Grandmedical Manisaspor'da teknik direktör Taner Taşkın şok bir kararla görevini bıraktığını açıkladı.
Giresunspor karşılaşmasında sahada olacağını ancak maç sonu kulüpten ayrılacağını belirten deneyimli teknik adam, "Yaşanan ekonomik krizden dolayı oyuncumuz Bakaki de takımdan ayrıldı ve ülkesine gitti. Ben de görevimi artık sürdüremeyeceğim. Giresunspor maçı, son karşılaşmam olacak. Yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, neden istifa ettiğimi detaylı bir şekilde açıklayacağım. Manisaspor gibi önemli bir camianın sahipsiz kalması çok üzücü. Benim de dayanacak gücüm kalmadı" dedi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:43
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 20
Yorum
Murat Tüm bunlar taç'ının çalınmasıyla başladı, yoksa Aykut hocanın suçu yok...
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Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ ARKADAŞLAR Q7 CEZA ALIR BUNA CEZA VERMEZLER TALİSCA VOLKAN OLAYINDA ÖYLE OLDU... AMA TAHRİK VAR DİYE AZ VERİLİR CEZA BELLİDE OLMAZ PFDK BU !
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La casa de Babel
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ İSTEDİĞİNİZ KADAR ÇAMURA YATIN KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK LİGİN EN İYİ TAKIMI BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR SİZDE OTURUR İZLERSİNİZ...
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