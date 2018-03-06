Altınordulu forvetler altın çağını yaşıyor – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Altınordulu forvetler altın çağını yaşıyor

    Altınordulu forvetler altın çağını yaşıyor

    1'nci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu'nun forvetleri bu sezon kırmızı-lacivertli formayla futbol kariyerlerinin en parlak dönemini yaşıyor.

    ekibinin en skorer ismi Kerim Avcı, attığı 11 golle en verimli sezonunu geçiriyor. 2014-15 sezonunda İzmir ekibinde 5 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi oyuncu, 2015-16'da 'da 8 gol attı. Kerim, geçen sezon Demir Grup Sivasspor'da ise 3 gol kaydetti. Kerim'i 9 golle izleyen gurbetçi santrfor Mirkan da kariyerinde zirveye ulaştı. Daha önce 2014-15'te Eskişehirspor formasıyla 1 gol atan Mirkan, bir sonraki sezon 'de 4 kez rakip ağları havalandırdı. Golcü oyuncu İsveç ekibi Dalkurd'da ise 12 gol attı.

    Altyapıdan yetişin sağ kanat Barış, bu sezon ligin en dikkat çeken futbolcularından biri olmayı başardı. Geçen sezon A takıma yükselen ve 3 gol kaydeden genç krampon, bu sezon attığı 8 golle takımını sırtladı. İzmir temsilcisinin bir başka gurbetçi futbolcusu Erdoğan ise 6 kez rakip fileleri sarsarak kendini aştı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:57
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