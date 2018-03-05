Manisaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Manisaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Manisaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    1. Lig’in 26. haftasında yarın 19 Mayıs Stadı’nda ’u konuk edecek olan , hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman çift kale oyunda gerçekleştirilen taktik çalışmasının ardından tamamlandı.

    G. Manisaspor'da tedavisi tamamlanan Hikmet Balioğlu takımla birlikte çalışırken, tedavisi devam eden ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Kırmızı kart cezalısı Nikola Mikic ve tedavisi devam eden karşısında forma giyemeyecek.

    1. Lig'in 26. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda ile arasında oynanacak karşılaşma yarın salı saat 16.00'da başlayacak. 25 hafta sonunda A.Ç. Giresunspor topladığı 34 puanla ligde 10. sırada bulunurken, 9 puanı silinen G. Manisaspor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
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