Manisaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında yarın Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Akın Çorap Giresunspor’u konuk edecek olan Grandmedical Manisaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
G. Manisaspor'da tedavisi tamamlanan Hikmet Balioğlu takımla birlikte çalışırken, tedavisi devam eden Mehmet Enes Sığırcı ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Kırmızı kart cezalısı Nikola Mikic ve tedavisi devam eden Mehmet Enes Sığırcı Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Grandmedical Manisaspor ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynanacak karşılaşma yarın salı saat 16.00'da başlayacak. 25 hafta sonunda A.Ç. Giresunspor topladığı 34 puanla ligde 10. sırada bulunurken, 9 puanı silinen G. Manisaspor ise 15 puanla 17. sırada yer alıyor.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:05
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
gfff NORMAL,1 YIL SOZLESMESI OLAN TOPCUYA 9 MILYON EURO VERENI KIM TUTAR?
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
Toplam 2
Yorum
Bayram Çok beceriksiz bir scout idi gitmesi galatasaraya faydalı olacaktır
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Ahmet Çakar'dan olay yorum:'Aptalca...'
Toplam 3
Yorum
dogrutespit bence BJK macı 11i bozulmamalıydı ekici sener atıf soldado 11 de olsa bu macı 4-1 FB alırdı
Manisaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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