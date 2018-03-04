Rize'ye 1 haller oldu
Yeşil-mavililer, takipçisi Ümraniye’nin yenildiği haftada fırsatı kaçırdı. Geçtiğimiz hafta Elazığ karşısında son dakikada 3 puandan olan lig lideri, dün de Samsun’la berabere kaldı
OĞULCAN DİREĞE TAKILDI
DÜŞME potasıyla arasındaki puan farkını açmayı hedefleyen Samsunspor, maça hızlı başlayan taraftarı. 18. dakikada Muhammet'in şutu az farkla auta çıktı. Çaykur Rizespor, 44'te Saadne ile önemli bir fırsatı harcadı. 65'te Oğulcan'ın kafa vuruşu direkte patladı. Golsüz sonuçlanan maçın ardından Çaykur Rizespor 46, Samsunspor ise 29 puana çıktı
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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