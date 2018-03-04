Rize'ye 1 haller oldu – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Rize'ye 1 haller oldu

    Rize'ye 1 haller oldu

    Yeşil-mavililer, takipçisi Ümraniye’nin yenildiği haftada fırsatı kaçırdı. Geçtiğimiz hafta karşısında son dakikada 3 puandan olan lig lideri, dün de Samsun’la berabere kaldı

    SPOR Toto 1. Lig lideri Çaykur Rizespor, büyük fırsatı kaçırdı. Takipçisi Ümraniyespor'un yenildiği haftada ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, zirve yarışında yara aldı. Geçtiğimiz hafta da Elazığspor'a karşı son dakikada galibiyeti kaçıran yeşil-mavililer, üst üste iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

    OĞULCAN DİREĞE TAKILDI
    DÜŞME potasıyla arasındaki puan farkını açmayı hedefleyen Samsunspor, maça hızlı başlayan taraftarı. 18. dakikada Muhammet'in şutu az farkla auta çıktı. Çaykur Rizespor, 44'te Saadne ile önemli bir fırsatı harcadı. 65'te Oğulcan'ın kafa vuruşu direkte patladı. Golsüz sonuçlanan maçın ardından Çaykur Rizespor 46, Samsunspor ise 29 puana çıktı
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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