Gaziantep’e son darbe Balkes’ten – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Gaziantep’e son darbe Balkes’ten

    Gaziantep’e son darbe Balkes’ten
    LİGİN son sırasında yer alan Gaziantep, haftayı Balıkesir yenilgisiyle kapadı. Play-off mücadelesi veren Balkes, sahadan 3-1 galip ayrıldı. 20. dakikada Burak'la öne geçen konuk takım, 28'de Erdal'ın golüne engel olamadı. 48'de penaltı kazanan 'de Nizamettin, takımını tekrar öne geçirdi. 80'de son sözü Oğuz söyledi ve Ege ekibi, 3 puanın sahibi oldu
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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