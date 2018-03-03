Kalpar oyundan memnun – Fotomaç – 03 Mart 2018
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HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kalpar oyundan memnun

    Kalpar oyundan memnun
    Güzel oyunla iyi bir galibiyet aldıklarını belirten Elazığ teknik direktörü , "Ligin iyi takımlarından birine karşı gayet olumlu bir performans ortaya koyduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık ligde süre daralıyor, her maça kazanmak için çıkacağız. Evimizdeki performansı deplasmana da taşımalıyız" dedi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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