Kaf-Kaf’a destek yok – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Kaf-Kaf’a destek yok

    Kaf-Kaf’a destek yok
    2. Lig 'ta düşme hattında yer alan Karşıyaka, bugün 14.30'da zirve mücadelesi veren Gümüşhane'yi ağırlayacak. Hacettepe maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle taraftar desteğinden yoksun kalacak ekibinde; Fatih cezalı, Abdülhamit ve Harun ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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