‘Kaybedince algı oluşturuyorlar!’ – Fotomaç – 02 Mart 2018
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HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Kaybedince algı oluşturuyorlar!’

    ‘Kaybedince algı oluşturuyorlar!’
    galibiyetiyle yarışa tutunan Ümraniyespor'da Bayram Bektaş isyan etti. Bazı teknik adamların dikkati başka yere çektiğini söyleyen başarılı hoca, "Kazandıkları zaman haksızlığa uğradığı yerleri es geçip, kaybettikleri zaman farklı bahaneler uydurarak algı ortaya çıkarıyorlar. Bu bize yakışmaz. Ümraniyespor'un da kimse tarafından korunmaya ihtiyacı yok" dedi. Bektaş ayrıca, kariyer planlanında 'de bir takımı çalıştırmak olduğunu bilirdi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:05
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