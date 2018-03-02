Durmuş ile yola devam – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Durmuş ile yola devam

    Durmuş ile yola devam
    Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, 'nun istifasının ardından takımın başına getirilen altyapı koordinatörü Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Çakır, "Besim hocayı göreve getirdik. Takımda hava iyi. İnşallah bunu bu hafta sonuca yansıtırız" dedi. Öte yandan Rize ile karşılaşacak olan kırmızı- beyazlılar hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürerken, futbolcular 3 puana yönelik iddialı açıklamalar yaptılar.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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