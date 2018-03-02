Bolu’nun gözü ilk 2'de – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Bolu’nun gözü ilk 2'de

    Bolu’nun gözü ilk 2'de

    6. sırada bulunan Yarenler, yerini korumak istiyor Teknik patron Karafırtınalar ise “İlk hedef ilk 2” diyor

    'un hocası Sait Karafırtınalar, altıncı sıradaki yerlerini korumak istediklerini, oyuncularının da bunun bilincinde olduğunu söyledi. Bu haftaki Ankaragücü maçının önemine vurgu yapan Karafırtınalar, "Mutlaka kazanılması gereken, kazanılmasa bile kaybedilmemesi gereken bir maç. Şu an ilk 6 içerisindeyiz. Buraya gelmek zordu ama burada kalmak daha da zor. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Bundan sonra her şey elimizde. Kazandığımız sürece ilk 6'nın içerisinde olacağız" diye konuştu. hedeflerinin olduğunu anlatan Karafırtınalar, şunları kaydetti: "Bizim ilk hedefimiz ilk 2, olmuyorsa ilk 6. Ondan sonra bireysel hedefler var. Hedefler hiç bitmez. Bu oyun devam ederse ilk 2 neden olmasın. Sözle falan maç kazanılmıyor. İstatistiklere ve verilere göre konuşuyoruz. Önümüzdeki 10 maçı da kazanmak istiyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz." Karafırtınalar, kalan maçlarda taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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