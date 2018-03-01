Buca’ya zor rakip – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Buca’ya zor rakip

    Buca’ya zor rakip
    2. Lig 'ta pazar günü Play-Off potasında yer alan İnegölspor'u konuk edecek , bu sezon zirve hesapları yapan takımlardan hiç puan alamadı. Sarı-lacivertliler şu an ilk 5 sırada yer alan Menemen, Hatay, Afyon, Sivas Bld ve İnegöl'e yenilerek taraftarını üzdü.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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