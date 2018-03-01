Buca’ya zor rakip
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:13
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 75
Yorum
Ex Sevinmek ne zamandan beri provokasyon oldu? O zaman Sus isaretide bir provokasyon,yada kayarak seyircilelere kol göstermekte. vs vs. yokdaha
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 75
Yorum
taraf kaç maç olmalıydı melo bundan beterini yaptı ve dilinide çıkartarak yaptı..lanet olsun fb düşmanlarınaaaaaaaaaaaaaaa
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Yıldırım'dan Koç'un dev planına, karşı hamle!
Toplam 17
Yorum
55 yaşındayım bu yılki gibi kötü bir fb kadrosu ne gördüm ne duydum...ömrüm hep kahırla geçti özellikle son 20 yıl...
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