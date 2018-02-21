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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Aydın’da dönemi

    Aydın’da Göksel Özdemir dönemi
    3. Lig 3. Grup'ta evinde Payas'a 5-2 yenilerek düşme potasına gerileyen Aydınspor'da Akif Başaran'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Geçen sezon da Aydın'ı çalıştıran Özdemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden Özdemir, "Takımımız bulunduğu konumu hak etmiyor. Aydın'u ligde tutacağız. Futbolcularımızın kapasitesine güveniyorum" dedi.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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