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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor

    Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor

    Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

    yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

    Yarın:
    16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü ( Yeni 19 Mayıs)

    16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

    19.00 Gaziantepspor-Altınordu (Gaziantep)

    21 Şubat Çarşamba:
    16.00 Denizlispor-Ümraniyespor ( Atatürk)

    16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Stat henüz açıklanmadı)

    19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor (Elazığ Atatürk)

    19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor (Esenyurt )

    22 Şubat Perşembe:
    16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

    19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak )

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:40
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