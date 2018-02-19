Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
16.00 Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
19.00 Gaziantepspor-Altınordu (Gaziantep)
21 Şubat Çarşamba:
16.00 Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor (Elazığ Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
22 Şubat Perşembe:
16.00 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:40
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Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 22
Yorum
Dost Kadıköy korkusu şimdiden başladı.
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Hasan Ali cezalı
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası FB için hayırlı olmuş. Para veren olursa, satılabilir. FB satılmak istendiğinde alıcı bulmayan oyuncuları transfer etmemeli.
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G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 3
Yorum
austin zaten noramli bu şimdiden ifadesi yanlış.2-3 yıl izleyip transfer edenler var.2-3 sezon yapılanmadan heryıl böyle hüsran olur.
Spor Toto 1. Lig'de hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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