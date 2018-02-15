Samsunspor ile Altınordu 14. randevuya çıkacak
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanacak olan Altınordu - Samsunspor maçıyla birlikte iki takım birbirlerine karşı 14. randevuya çıkacaklar.
Samsunspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, ev sahibi Altınordu ise sadece 2 kez rakibine üstünlük sağlayabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir'de oynanan 6 karşılaşmada Samsunspor'un 5 galibiyeti bulunurken, Altınordu bu maçlarda galibiyet yüzü görmedi. 1 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.
Daha önce oynanan 13 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 22 gol attı. Altınordu ise 11 gol kaydetti. İzmir'de oynanan karşılaşmalarda kırmızı-beyazlılar 13 gol atarken, Altınordu 4 gole imza attı.
Cuma günü saat 18.00'de Bornova Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:41
- Robinho, ALS hastalığına dikkati çekti
- Çalımbay: Bazı insanlar Trabzonspor kötü olsun diye uğraşıyor
- Obradovic'ten şok tavır
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Emre Belözoğlu, Olcay Şahan, Mehmet Yılmaz)
- "En Büyük Aşk Vatan" kampanyasına spor camiasından destek (Şenol Güneş, Fabri, Vagner Love)
-
Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
-
Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
-
Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
Samsunspor ile Altınordu 14. randevuya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.