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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    ile 14. randevuya çıkacak

    Samsunspor ile Altınordu 14. randevuya çıkacak

    Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanacak olan - maçıyla birlikte iki takım birbirlerine karşı 14. randevuya çıkacaklar.

    Altınorudu, 32 puanla 6. sırada bulunurken, ise 26 puanla 13. sırada yer alıyor. İki takım daha önce 13 kez karşı karşıya geldi.

    Samsunspor, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, ev sahibi ise sadece 2 kez rakibine üstünlük sağlayabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir'de oynanan 6 karşılaşmada Samsunspor'un 5 galibiyeti bulunurken, Altınordu bu maçlarda galibiyet yüzü görmedi. 1 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

    Daha önce oynanan 13 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 22 gol attı. Altınordu ise 11 gol kaydetti. İzmir'de oynanan karşılaşmalarda kırmızı-beyazlılar 13 gol atarken, Altınordu 4 gole imza attı.

    Cuma günü saat 18.00'de Bornova Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:41
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